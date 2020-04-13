فونت: الرئيس الحالي يقود برشلونة إلى إفلاس مالي ومعنوي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المرشح لرئاسة برشلونة، الإسباني فيكتور فونت، إن النادي يواجه الإفلاس التام بسبب أزمة فيروس كورونا، في ظل السياسات التي يتخذها رئيس مجلس الإدارة الحالي خوسيه ماريا بارتوميو.

وأضاف لصحيفة «موندو ديبورتيفو» أن الرئيس الحالي يقود النادي إلى إفلاس مالي ومعنوي.

وطرح فونت عدداً من الشروط التي يعتقد أنها ستساعد على تجنب ذلك المصير، ودعا الإدارة إلى تقديم تقرير عن الوضع الاقتصادي الحالي في برشلونة.

كما شدد فونت على أن من الضروري تأجيل التغييرات الهيكلية غير الضرورية في النادي، حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد.

وتجد إدارة برشلونة نفسها مطالبة بضرورة تقليل التكاليف، بسبب التوقف التام للنشاط الرياضي في إسبانيا كما في معظم المسابقات في العالم، حيث تم تعليق الموسم الكروي بسبب جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن بارتوميو الرئيس الحالي لبرشلونة (57 سنة)، يعمل في النادي منذ عام 2014، وخلال فترة توليه المسؤولية فاز برشلونة بدوري وكأس إسبانيا أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لنادي برشلونة في عام 2021.