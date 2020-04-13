وفاة "طاووس" الغولف عن 86 عاماً

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة لاعبي الغولف للمحترفين وفاة البطل الأميركي السابق دوغ ساندرز، أحد الشخصيات الأكثر تألقا في دوراتها، اليوم الأحد عن عمر 86 عاما في هيوستن بولاية تكساس.

وتوج ساندرز الملقب بـ"الطاووس" بـ20 لقبا في مسيرته الاحترافية بينها بطولة كندا المفتوحة عام 1956، وحل ثانيا في أربع بطولات كبرى بينها بطولة بريطانيا عام 1970 والتي بقيت خالدة في أذهان جماهير رياضة الغولف في العالم كونه أهدر فرصة التتويج باللقب بسبب فشله في إدخال الكرة في الحفرة الأخيرة على بعد 0,9 م للتفوق على مواطنه جاك نيكلاوس.

وانتهى الدور النهائي بالتعادل، ليخوض اللاعبان جولة فاصلة على 18 حفرة في اليوم التالي، حسمها نيكلاوس في صالحه وتوج باللقب.

وانتقد ساندرز تذكُّر العالم فقط لهذه الفرصة الضائعة فقط في مشواره الحافل بالألقاب، وقال "أهدرت كرة على بعد 30 بوصة في الحفرة الأخيرة كانت ستمنحني لقب بطولة بريطانيا المفتوحة عام 1970. الجميع يريد فقط التحدث عن ذلك".

وأضاف "لقد فزت 20 مرة في دورات رابطة اللاعبين المحترفين، ولكن الجميع يتذكرون فقط ذلك الاخفاق في بريطانيا. ماذا يمكنني أن أقول؟ هذا ما أتذكره فقط أنا أيضا!".

وفضلا عن ألقابه العديدة، اشتهر ساندرز في عالم الغولف بملابسه الأنيقة على الخصوص والتي أكسبته لقب "الطاووس"، وصنفته مجلة "إسكواير" الأميركية في قائمة "أفضل عشرة رياضيين" على صعيد الأناقة.