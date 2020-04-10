جمهور النصر السعودي غاضب من الشلهوب.. فضّل غوميز على حمدالله لأنه "لاعب وإنسان"!

المصدر: محمد الحتو - دبي

دخل أنصار الهلال والنصر السعوديين جدلاً جديداًً على الرغم من توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً، وذلك بعد تصريح قائد الهلال المخضرم محمد الشلهوب الذي اعتبر فيه زميله الفرنسي بافيتمبي غوميز أفضل من مهاجم النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وقال الشلهوب في بث مباشر مع الكويتي الدولي السابق جاسم الهويدي على موقع "إنستغرام": "لعبت مع غوميز وأفضله على عبد الرزاق حمد الله لأسباب عدة.. حمدالله يقدم نفسه بشكل مميز كلاعب وكهداف على مستوى عالٍ ولا يستسلم أبدا".

وأضاف "غوميز فسرعان ما تأقلم معنا وأثر بشكل إيجابي مع كتيبة الهلال، داخل وخارج الملعب، وبالأخص خلال دوري أبطال آسيا التي توجنا بها في العام الماضي، فكان له دور مهم وكبير، وأفضله على حمد الله لأنه لاعب وإنسان".

وأكمل "حمدالله لاعب كبير وغني عن التعريف وأرقامه التهديفية مع الفريق النصراوي تشهد له".

وسرعان ما اشتاط جمهور النصر غاضباً على "تويتر"، وقال المشجع عبدالرحمن بن شويل: "أول مرة أعرف إنه ممكن يكون فيه لاعب وليس إنسان، ثقافة اللاعبين تتضح عندما يتحدثون ليتهم يكتفون باللعب، الشلهوب لاعب محبوب سيفقد المحبة إن استمر في التنظير".

في المقابل، دافع مشجع نصراوي عن الشلهوب، قائلاً: "انا نصراوي لكن والله ما قال شيء غلط شخصيهة اللاعب خارج الملعب وداخله مهمة أيضا في التأثير على اللاعبين وشحنهم للفوز أيضا في عدم اختلاق مشاكل وهذه أثرت علينا كثيراً!! مدح حمدالله ماقصر لكن بعض الجماهير يبونه يقول حمدالله افضل وهذا مستحييل يقوله لاعب بفريق منافس بتسبب له مشاكل!".

يذكر أن الشلهوب من اللاعبين القلائل الذين يجمع عدد كبير من عشاق الأندية السعودية باختلاق أطيافها على حبه وعشق فنونه.