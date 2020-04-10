محترفو الدراجات الهوائية: الاقتطاعات الكبيرة من الرواتب غير مقبولة

المصدر: وكالات

رفضت رابطة المحترفين في رياضة الدراجات الهوائية والتي تتخذ من سويسرا مقرا لها، أي خفض شامل لرواتبهم في ظل فيروس كورونا المستجد والشلل الذي أصاب مجمل النشاطات الرياضية بسببه، مبقية المجال مفتوحا أمام "تسوية" معينة مع الفرق.

وتمسكت رابطة "سي بي ايه" الجمعة برفضها الخفض الشامل في ظل التوقف شبه الكامل لمنافسات الرياضة عالميا في الفترة الراهنة، واحتمال إلغاء طواف فرنسا الدولي، أشهر سباق للدراجات الهوائية عالميا، والذي من المقرر ان يقام بين 27 يونيو و19 يوليو.

وتضم الرابطة كل الدراجين المشاركين في السباقات الاحترافية. وسبق لعدد من الفرق الكبيرة في عالم هذه الرياضة، ان اعتمدت خفضا للرواتب بنسب متفاوتة وصل بعضها الى 80 بالمئة، لكن رئيس الرابطة الإيطالي جاني بونيو رفض في تصريحات اليوم تعميم ذلك على الجميع.

ويأتي ذلك بعدما طلبت رابطة الفرق "ايه آي جي سي بي" من الدراجين إبداء مرونة في ظل التراجع الحاد حاليا في الإيرادات المالية، والخشية من ان يمتد ذلك لفترة طويلة، ما قد يؤثر على الوضع المالي للفرق.

وقال بونيو "نحن مستعدون للاستماع نحن مستعدون لتسوية تصب في صالح الرياضة ككل".

وتابع "نحن نوافق على المرونة التي طلبتها رابطة الفرق لكن يجب ان يتم احترام القواعد. الاقتطاعات الكبيرة (من الرواتب) غير مقبولة في غياب دليل على انه من غير الممكن الايفاء بالعقود".

وأضاف "نحن ندرك الصعوبات التي يمكن للرعاة والفرق مواجهتها في هذه الفترة .. لكننا سنبقى متيقظين لتفادي أي تكهنات، والحد من الصعوبات التي قد يواجهها السائقون وعائلاتهم".

من جهتها، شددت الأمينة العامة لرابطة السائقين لاورا مورا على رفض أي خفض عام للرواتب، مؤكدة وجوب "تحليل كل حالة على حدة من أجل الحد قد الإمكان من الأضرار مع اعتماد استراتيجيات محددة".

ودعت رابطة المحترفين في بيان منفصل الى الوحدة في الوقت الراهن.

وأوضحت "نحن جميعا في المركب نفسه، في خضم عاصفة ومن أجل انقاذ الجميع، علينا احترام القواعد المشتركة والعمل فعلا معا كفريق".

