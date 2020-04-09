بالصور.. عمر السومة يشتري منزلاً يحتوي على صالة تدريب لمواجهة "كورونا" في السعودية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تحدث مهاجم نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، السوري عمر السومة، عن فترته الحالية الموجود فيها داخل السعودية بالحجر المنزلي، ويقوم بالتدريبات اليومية للمحافظة على مستواه البدني، وذلك خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “أبوظبي الرياضية”، حيث أبدى اللاعب استعداده لأي إجراء قد يتخذه الاتحاد السعودي، يخص خفض الرواتب.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية، الشهر الماضي، إجراءً احترازياً للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19".

وقال عمر السومة : "كل شيء وارد وبالنسبة لي، أنا جاهز للموافقة على أي قرار من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أو وزارة الرياضة، أعيش في السعودية منذ ستة أعوام، وخير هذا البلد علي، ورزقي من هنا، فأنا تحت أمرهم في الشيء الذي يرونه مناسباً، النادي الأهلي له فضل علي، فمصدر رزقي وخيري منه، ومهما قدمت له لن أوفيه حقه، فأنا جاهز".

وأكد السومه أنه اشترى منزلاً جديداً وجهز فيه صالة ألعاب رياضية، مع توقف الدوري، لكي يحافظ على لياقته، إلى جانب السباحة في حوض سباحة بالمنزل.

وعن كلفة صالة الألعاب الرياضة الخاصة به، التي وصلت إلى 100 ألف ريال، قال مهاجم المنتخب السوري: "هذه مهنتي، ولذلك علي أن أعتني بها، وأول شيء فكرت فيه هو (الجيم)، وجهزته بكل شيء، وهذا ما قدمته لنفسي".

وكان اللاعب قد نشر عدداً من الصور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، وهو في صالة "الجيم" داخل منزله الجديد.