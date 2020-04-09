أسطورة حراسة المرمى الأرجنتيني يهزم فيروس "كورونا"

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، عن خروج أسطورة حراسة المرمى الأرجنتيني هوجو جاتي، الشهير بـ "لوكو"، من مستشفى مدريد في إسبانيا، بعد تعافيه في الأيام الماضية من فيروس "كورونا". وأشارت الصحيفة، إلى أن جاتي البالغ من العمر 75 عاماً، احتاج إلى ثلاثة أسابيع داخل المستشفى للتعافي من الفيروس.

وقال جاتي:"المسألة كانت جادة، ويمكنني القول بأنني لم أعان كثيراً، لأن الفيروس لم يهاجمني بطريقة سيئة، مثلما يحدث مع أناس آخرين ضربهم الفيروس بقوة".

وكشف جاتي في حديثه عن الحالة، التي تم اكتشاف إصابته بالفيروس، وقال: "كنت أستعد لسفري إلى الأرجنتين، نظراً لتفشي الفيروس في إسبانيا، كانت إجراءات السفر تتطلب الخضوع للفحص، وكانت المفاجأة الغير سارة بظهور النتيجة إيجابية، ما استدعى بقائي في مدريد ودخولي المستشفى، والتواجد في العزل الصحي"، مضيفاً: "لم أشعر بالخوف على حياتي لأني تعرضت لمشكلة قلبية منذ عامين."

وأشار لوكو في حديثه عن طبيعة الإجراءات في فترة العزل، موضحاً: "كنت مع شخص آخر يبلغ من العمر 89 عامًا، وخرج معي في اليوم ذاته، وكانت فترة رائعة قضيتها معه وتغلبنا سوياً على الفيروس، وهذه رسالة إلى جميع المحجوزين، والذين يكافحون ضد المرض القوي، بأن الفيروس يمكن هزيمته."

وتابع: "يجب أن انتظر 15 يوماً في منزلي، لأنه على الرغم من أن نتيجة تحاليلي الأخيرة جاءت سلبية، إلا أنهم أخبروني بضرورة البقاء في المنزل لأسبوعين إضافيين لعدم وقوع أي خطر، وعندما تنتهي فترة حالة الطوارئ المعلنة في إسبانيا، سأسافر برفقة زوجتي والعودة إلى منزلي في الأرجنتين."

واختتم هوجو جاتي حديثه مشيراً إلى سعادته بالشفاء، خصوصاً أنه سيعاود رؤية انتصارات ريال مدريد، وقال: "الخوف مضى ومازال لدي الوقت لرؤية انتصارات محبوبي ريال مدريد".

يذكر أن جاتي لعب في صفوف نخبة الأندية الأرجنتينية، خلال بين حقبتي ستينيات وثمانيات القرن الماضي، مثل ريفير بليت، وخيمناسيا لا بلاتا، واختتم مشواره في بوكا جونيورز، في مسيرة امتدت لـ 757 مباراة، كما دافع عن شباك المنتخب الأرجنتيني بين 1966 و1977.

