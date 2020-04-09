الاتحاد الهولندي يأمل في استئناف اللعب 19 يونيو المقبل

المصدر: لاهاي - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أمس، أنه يأمل في استئناف منافسات الدوري المحلي الموقوف بسبب وباء «كورونا» المستجد، في 19 يونيو المقبل.

وبقراره الذي أعلنه في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، يسير الاتحاد الهولندي في اتجاه الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار نهائي بإلغاء أي بطولة محلية، على غرار ما فعله الاتحاد البلجيكي، الذي أصدر توصيات بإنهاء الموسم وتتويج كلوب بروج بطلاً من المتوقع المصادقة عليها في 15 أبريل الجاري.

وكانت بعض الأندية الهولندية، مثل أياكس وألكمار وإيندهوفن، أعلنت أنها تعارض استئناف الدوري.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان: «السيناريو المتوخى يفترض الآن أن استكمال المسابقات سيتم في يونيو ويوليو، اعتباراً من 19 يونيو»، على أمل استئناف التدريبات في منتصف مايو.