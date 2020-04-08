الهلال والنصر يتصارعان على نجم مانشستر سيتي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

دخل ناديا الهلال والنصر السعوديين في مفاوضات جادة لضم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني، فإن سيلفا ( 34 سنة )، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عقب انتهاء عقده مع النادي بنهاية هذا الموسم.



وكشفت شبكة "وان فوتبول" دخول أندية سعودية في الصراع من أجل التعاقد مع النجم الإسباني دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، بالإضافة لأندية يابانية وصينية وميلان الإيطالي.



ولم يخرج عن اللاعب الإسباني أي تأكيدات أو تلميحات حول وجهته المقبلة بعد 10 سنوات تألق فيها بقميص السماوي وأحرز خلالها العديد من الألقاب والبطولات المحلية.