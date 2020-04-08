رقمياً.. منتخب سورية الأفضل آسيوياً في تصفيات المونديال

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة "أنستات" العالمية المتخصصة في التحليل الرقمي والفني وإحصاء البيانات في كرة القدم، أن منتخب سورية الشهير بـ "نسور قاسيون"، تصدر قائمة أفضل المنتخبات على صعيدي الأداء والنتيجة، في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023.

ولفتت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن إحصاءات "أنستات" استندت إلى تحليلٍ تفصيلي لأداء المنتخب السوري في مبارياته الخمس، التي خاضها لحساب مجموعته الأولى في التصفيات، بعد أن أتيحت لنجوم "نسور قاسيون" 79 محاولة للتسجيل، بمعدل 15.8 محاولة في المباراة الواحدة، من ضمنها 30 محاولة خطرة بين القوائم الثلاثة، بمعدل ست محاولات في المباراة، أسفرت عن تسجيل لاعبي سورية 14 هدفاً، ما وضع هجوم الـ "نسور" كرابع أفضل خط هجومي آسيوياً، بعد إيران وأستراليا والكويت، وهو ما أكده اعتلاء هداف نادي أهلي جدة السعودي ومنتخب سورية عمر السومة، قائمة هدافي التصفيات المزدوجة بسبعة أهداف، وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها لاعب سوري قائمة هدافي القارة.

وأشارت الإحصاءات، إلى نسب الاستحواذ المرتفعة لمنتخب سورية خلال المباريات، بعد أن شكلت في المباراة الأولى أمام الفلبين 49%، وأمام المالديف 66%، ومن ثم 59% أمام غوام، واستكملت بـ45% أمام الصين، واتبعت في افتتاح مواجهات الإياب بنسبة بلغت 64% في اللقاء الثاني الذي جمع النسور مع الفلبين.

وأكدت الإحصاءات مجدداً، أن معدل أعمار لاعبي منتخب سورية، البالغ 24.6 عاماً، يمثل سادس أقل معدل عمري بين لاعبي المنتخبات الآسيوية، مبينةً أن هناك أرقاماً وإحصاءات أخرى تصبّ في مصلحة "نسور قاسيون"، منها عدد الركنيات والمخالفات وسرعة التمرير والقوة البدنية وسرعة ودقة الأفعال الهجومية، التي تمنح المنتخب السوري سمة الأفضل آسيوياً في التصفيات المزدوجة.

يُذكر، أن المنتخب السوري، يعتلي صدارة مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة بـ15 نقطة، قبل أن يتم إيقاف التصفيات جراء الأوضاع الصحية والإجراءات الاحترازية التي تشهدها الساحة العالمية بسبب تفشي فيروس "كورونا المستجد"، مع العلم أن لاعبي «نسور قاسيون» حققوا الفوز في المباريات الخمس، التي استهلوها بانتصارٍ عريض على الفلبين ذهاباً "5-2"، والفوز على المالديف "2-1"، ومن ثم بانتصارٍ عريض برباعية نظيفة على منتخب غوام، ثم فوز صعب على الصين "2-1"، قبل أن يسدل الستار في 19 نوفمبر الماضي بانتصارٍ صعب للغاية على الفلبين إياباً جاء بنتيجة "1-0".

