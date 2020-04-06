إلغاء بطولة بريطانيا للغولف للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية

المصدر: وكالات

انضمت بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف إلى سلسلة الأحداث الرياضية التي تأثرت بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مع الإعلان اليوم الإثنين عن إلغائها للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وهي المرة الأولى منذ نهاية الحرب عام 1945، التي يتم فيها إلغاء البطولة التي كان من المقرر إقامة نسختها الـ149 في نادي رويال سانت جورج للغولف في كنت (جنوب إنكلترا) بين 12 و19 يوليو.

وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" حول العالم، إلى تعليق أو تأجيل أو إلغاء الكثير من الأحداث الرياضية التي كانت مقررة هذا العام، وأبرزها أولمبياد طوكيو 2020 وكأس أوروبا لكرة القدم، الى العام المقبل.

وأعلن منظمو البطولة البريطانية التي تعد أقدم بطولة كبرى للغولف في العالم، أن النسخة المقبلة منها ستكون بين 11 و19 تموز/يوليو 2021، وان النسخة الـ150 ستقام عام 2022 بين 10 و17 يوليو.

وشهد اليوم أيضا إعلان تأجيل بطولات أخرى في هذه الرياضة، أبرزها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي أرجئت من 18-21 حزيران/يونيو، الى الفترة بين 17 و20 سبتمبر من العام الحالي.

كما تم تأجيل بطولة "بي جي ايه" السنوية التي تقام في الولايات المتحدة، من مايو الى أغسطس.

وانضمت البطولتان الأميركيتان بذلك الى بطولة الماسترز التي تم تأجيلها في مارس الماضي. وكانت بطولة الماسترز مقررة في الأسبوع الحالي، لكن موعدها أرجئ الى الفترة بين 12 و15 نوفمبر.