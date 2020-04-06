أبوريدة يتحدى شوبير في انتخابات اتحاد الكرة المصري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، المهندس هاني أبوريدة، عزمه خوض الانتخابات على مقعد رئاسة الاتحاد المصري للعبة المقررة صيف العام الحالي.

وقال أبوريدة في تصريحات تليفزيونية: "سأخوض انتخابات اتحاد الكرة المصري على مقعد الرئاسة، وسيكون معي مجموعة من الشبان الذين سيظهرون للمرة الأولى على الساحة الرياضية، إلى جانب عدد أخر من الأعضاء الذين عملوا معي في المجلس المستقيل".

وكان أبوريدة قد تقدم باستقالته في شهر يوليو الماضي هو وأعضاء مجلس إدارته عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها بلاده، وقيل وقتها أن الاتحاد المصري أجبر على تقديم استقالته بسبب هذا الإخفاق.

وتأتي خطوة أبو ريدة لتشعل الصراع مبكراً على انتخابات اتحاد الكرة المصري، بعد اعلان حارس المرمى الدولي الأسبق، والإعلامي الحالي أحمد شوبير خوضه الانتخابات على مقعد الرئاسة.

وشهدت العلاقات بين أبوريدة ونائبه السابق، أحمد شوبير خلافات علنيه، بعد أن حمل الأخير في لقاءات مذاعة تليفزيونياً أبوريدة مسؤولية اخفاق المنتخب الوطني في أمم إفريقيا باعتباره المسؤول المباشر على شؤون المنتخب المصري.

وأضاف أبوريدة: "لا يوجد أي قرار من الدولة المصرية بمنعه من خوض انتخابات اتحاد الكرة على أي منصب نافياً ما تردد عن أنه أجبر على تقديم استقالته الأخيرة".

وأوضح: "تقدمت باستقالتي طواعيتا بعد غضب الجماهير من نتائج المنتخب في بطولة أمم إفريقيا، ولم يكن مقبولاً الاستمرار في ظل هذا الغضب الجماهيري، والإعلامي أيضا".

وشدد أبوريدة على ترحيبه بتقدم أي مرشح لخوض انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس، مشدداً على أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأول والأخير في اختيار من يراه يصلح لقيادة دفة الكرة المصرية في السنوات الأربع المقبلة.

ويتردد على الساحة المصرية، أن اللاعب الدولي السابق، أحمد حسام "ميدو"، ينوي الترشح هو الآخر على منصب رئيس الاتحاد صحبة مجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين.