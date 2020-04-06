دولة أخرى ترفض إيقاف مباريات كرة القدم في عصر كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

رفض الاتحاد البوروندي لكرة القدم إيقاف بطولاته المحلية وذلك بعد اجتماع مع الأندية أسفر عن الموافقة على استمرار منافسات الدوري المحلي بدرجتيه الأولى والثانية، ليكون بذلك الدوري البورندي هو رابع البطولات التي تستمر عالمياً ولا تخشى تفشي فيروس كورونا في العالم أجمع، وكانت بوروندي قد سجلت بوروندي ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد البوروندي في بيان له بعد اجتماع لمناقشة ما إذا كان الموسم سيستمر: "بعد مشاورات مع وزير الصحة العامة، قررت الجمعية العامة استمرار دوري الدرجتين الأولى والثانية، مع اتباع الإجراءات المناسبة للحفاظ على النظافة".

وكانت بوروندي قد بلغت نهائيات كأس الأمم الإفريقية لأول مرة العام الماضي، ويذكر أن الدوري البورندي يتبقى فيه فقط ثلاث جولات، وبالإضافة إلى بوروندي، تستمر بيلاروس ونيكاراغوا وطاجيكستان في إقامة مسابقاتها المحلية.