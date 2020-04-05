طائرة ميسي «مؤجرة».. وتبلغ قيمتها التجارية 25 مليون يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

شغلت الطائرة الخاصة لنجم فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عالم كرة القدم، أول من أمس، حين انتشر على نطاق واسع خبر الهبوط الاضراري للطائرة في أحد مطارات العاصمة البلجيكية بروكسل. وكشف النقاب في وسائل الإعلام الأوروبية، أمس، أن الطائرة مؤجرة فقط، ولا يمتلكها ميسي، لكنه يستخدمها باستمرار، حتى أنه أعاد تصميمها بالكامل لتتناسب مع رغباته وخصوصية عائلته.

والطائرة من نوع «غولف ستريم V»، وتصل قيمتها التجارية نحو 25 مليون يورو، لكن ليس معروفاً القيمة الإيجارية التي يدفعها ميسي للشركة المالكة.

وكشفت صحيفة «ذي الصن» البريطانية، أمس، عن التفاصيل المثيرة في الطائرة، التي تم إعادة تصميمها من قبل شركة في الأرجنتين، وتضم مطبخا ًوغرفتي نوم، مع مقاعد لـ16 راكباً، بجانب أنه يمكن طي سلالم الطائرة لتتحول إلى مقاعد، كما طبع الرقم «10»، الذي يشتهر به ميسي مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، على ذيل الطائرة، بجانب طبع أسماء عائلته على درجات السلم. ويمكن أيضاً طي المقاعد وتحويلها إلى أسرّة، من أجل راحة أكبر لميسي وعائلته.

يذكر أن عائلة ميسي الصغيرة تتألف من زوجته أنتونيلا، وأبنائه تياغو وتشيرو وماثيو. ولم يعرف إذا ما كان ميسي على متن الرحلة التي تعثرت، أمس، في الأجواء البلجيكية، حيث حطت صباح الجمعة في مطار زفينتين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ثم طارت بعد ذلك بنحو ساعة، قبل أن تعود أدراجها مجدداً بسبب خلل فني لم يكشف النقاب عن طبيعته.

وكانت الطائرة قد خاضت رحلة طويلة قبل ذلك بيوم من الأرجنتين إلى البرازيل ثم إلى بروكسل، وكانت ستستمر إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية، كما كان مخططاً، قبل أن تتوقف وتخضع لفحص فني شامل للتدقيق في الأسباب التي أدت إلى هبوطها اضطرارياً في بروكسل.

يستخدمها باستمرار.. وأعادت تصميمها الداخلي شركة أرجنتينية.

ميسي طبع الرقم «10»، الذي يشتهر به، على ذيل الطائرة.