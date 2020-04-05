إلغاء قاعدة الـ «23 سنة» في «أولمبياد طوكيو»

المصدر: زيوريخ - أ.ف.ب

بات مؤكداً نية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الحد الأقصى لسن اللاعبين المشاركين في مسابقة كرة القدم للرجال، بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو فوق الـ23 عاماً بشكل عام، وليس فقط لثلاثة لاعبين كما كان سابقاً، وذلك بعد تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وستكون طوكيو الأولى التي تخرق هذه القاعدة، وتسمح للاعبين حتى سن 24 عاماً، مع استثناء ثلاثة كالعادة. وأوصت مجموعة العمل التي تشكلت، أخيراً، لمناقشة تبعات تفشي وباء «كورونا»، بأن يحافظ «فيفا» على التاريخ الذي حدده سابقاً حداً أقصى للمشاركين في المسابقة الأولمبية، وهو أن يكون اللاعب من مواليد أول يناير 1997، وما بعد هذا التاريخ، ليتمكن من المشاركة في المسابقة الأولمبية. وبهذا، سيكون من حق جميع اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات وجودهم ضمن قائمة منتخبات بلادهم بالأولمبياد. وأكد الاتحاد الدولي في بيان صحافي: «وافق فريق عمل (فيفا-الاتحادات القارية) بالإجماع على سلسلة من التوصيات، بعد لقائه الأول عبر تقنية الفيديو». وكان الاتحاد الأوروبي للعبة اتخذ قراراً مماثلاً هذا الأسبوع، في ظل تفشي فيروس «كوفيد-19»، خصوصاً في القارة العجوز. وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات عدة، وافقت عليها مجموعة العمل بالإجماع. من بينها تأجيل جميع مباريات كرة القدم الرجالية والنسائية، التي كانت مقررة خلال يونيو المقبل. كما أوصت مجموعة العمل بتأجيل بطولة كأس العالم للشابات (تحت 20 عاماً)، التي كانت مقررة في بنما وكوستاريكا العام الجاري بين شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين. وكذلك أوصت مجموعة العمل بتأجيل بطولة كأس العالم للناشئات (تحت 17 عاماً) التي كانت مقررة في نوفمبر بالهند.

إرجاء المباريات الدولية في يونيو.. وتأجيل بطولتي العالم للشابات والناشئات.