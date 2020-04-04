نجم الكرة البرازيلية يجمع 10 أطنان من الطعام لمساعدة متضرري كورونا

المصدر: محمد فاضل – دبي

اطلق نجم المنتخب البرازيلي في منتصف التسعينات كارلوس دونغا مبادرة بهدف مساعدة الفقراء المتضررين من فيروس كورونا (كوفيدا 19) الذي يجتاح العالم في الوفت الحاضر، ونشر موقع 20foursport خبر مفاده ان مبادرة النجم العالمي دونغا تتمثل في جمع الفواكه والخضروات من مصادر مختلفة لتوزيعها على الفقراء في البرازيل الذين انقطعت بهم السبل بسبب التزامهم بالبقاء في البيت، وان المدرب البرازيلي المخضرم، كارلوس دونغا جمع 10 أطنان من الطعام للتبرع بها للمؤسسات الخيرية، كما اقترح عمل "تحدي الخير" مع أصدقائه لإنقاذ المحتاجين.