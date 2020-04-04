نجم مانشستر يونايتد يعترف: ليفربول يستحق التتويج بالدوري

المصدر: وكالات

قال ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق إن ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وإنه سيكون من غير المنصف بالنسبة لفريق المدرب الألماني يورجن كلوب الا تستكمل بقية مباريات الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبسبب انتشار العدوى توقفت مباريات الموسم بينما قالت رابطة الدوري إن موعد استئناف النشاط يظل "تحت مراجعة مستمرة".

ويحتاج ليفربول المنفرد بالصدارة بكل جدارة إلى ست نقاط فقط من تسع مباريات متبقية لضمان التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في 30 عاما.

ويتفوق ليفربول بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي حامل اللقب أقرب ملاحقيه.

وقال البلغاري برباتوف الذي أحرز 56 هدفا مع يونايتد في أربعة مواسم في تصريحات نقلها موقع بيتفير للمراهنات على الانترنت "يقترح البعض منح اللقب لليفربول وبكل صدق فهو يستحق التتويج بالنظر للأسلوب الذي لعب به، لن يتمكن أحد من اللحاق به، وبالنظر إلى أسلوب لعبه في المباريات وبالنظر إلى الأداء الذي قدمه وبالنظر إلى الفارق بينه وبين المنافسين الآن فهو وبكل جدارة يستحق اللقب هذا الموسم."

ووسط التكهنات بتقليص أو إلغاء الموسم شددت الرابطة على أن الهدف يظل إكمال كل المسابقات المحلية للدوري والكأس.

وأضافت في بيان "لكن أي عودة للمسابقات لن تتم إلا بدعم كامل من الحكومة وبموافقة السلطات الطبية".

وقال برباتوف الذي لعب أيضا لتوتنهام هوتسبير وفولهام إنه لا يعرف كيف سيكون القرار الصائب بالنسبة لتكملة الموسم مضيفا أن "أي قرار سيتخذ لن يكون مقبولا على نطاق واسع لدى الجمهور."

وفي 2010 أصبح برباتوف أول لاعب من يونايتد يحرز ثلاثية من الأهداف في شباك منافسه الأكبر ليفربول طوال 64 عاما عندما فاز أصحاب الأرض في ملعب أولد ترافورد 3-2.

وقال برباتوف "الموقف غريب للغاية. وسيكون من غير الإنصاف إلغاء الموسم بالنسبة له (ليفربول) وستكون هذه خيبة أمل كبيرة له."