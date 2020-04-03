ليونيل ميسي ليس الأفضل تاريخياً في برشلونة

المصدر: جوني جبور - دبي

خيبت جماهير نادي برشلونة، أيقونة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما اختارت قائمة أفضل 30 نجماً في تاريخ النادي، لم يحصل فيها ميسي على المركز الأول. ومنحت جماهير النادي الكاتالوني عبر منصة "رانكر" الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا المركز الأول، متبوعاً بالبرازيلي الساحر رونالدينو، فيما جاء ليونيل ميسي في المركز الثالث، وحل الأسطورة الهولندي الراحل يوهان كرويف رابعا.

وتولى موقع "جيف مي سبورت" نشر القائمة كاملة، وفقاً لاختيارات الجمهور، حيث جاء الإسباني أندريس إنيستا في المركز الخامس، متفوقاً على لاعب الوسط السابق تشافي، الذي حل سادساً على حساب أيقونة الدفاع في النادي الكتالوني كارلوس بويل، وليحتل البرازيليين رونالدو، ونيمار المركزين الثامن والتاسع، قبل أن يذهب المركز العاشر لصالح قلب الدفاع الحالي في النادي جيرار بيكيه.