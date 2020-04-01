إلغاء بطولة ويمبلدون الإنجليزية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية

المصدر: وكالات

ألغيت بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، التي كان من المقرر انطلاقها أواخر يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المنظمون اليوم الأربعاء.

وأعلن نادي عموم انجلترا، في بيان، بعد اجتماع طارئ عقده، أنه قرر مع لجنة إدارة البطولة التي تقام على ملاعب عشبية "إلغاء نسخة 2020، بسبب المخاوف الصحية العامة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد، النسخة الـ134 من البطولة ستقام بين 28 يونيو و11 يوليو 2021".

وهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي يتم إلغاء بطولة غراند سلام.

وتنضم ويمبلدون بذلك الى سلسلة من الأحداث الرياضية التي تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب وباء "كوفيد-19"، الذي تسبب في وفاة أكثر من 43 ألف شخص حول العالم حتى اليوم.