مدربون ولاعبون يشكلون فرقهم من الحجر الصحي.. "مورينيو يستبعد محمد صلاح"

المصدر: محمد الحتو – دبي

لم تخلُ كرة القدم العالمية من الإثارة حتى أثناء وجودها في الحجر الصحي لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إذ استغل مدربون ولاعبون أوقات فراغهم الطويلة بالكشف عن تشكيلاتهم المفضلة من النجوم في تاريخ الساحرة المستديرة، وكانت أغلبها مثيرة للجدل، ومحاطة بعلامات استفهام كبيرة لاسيما عندما يتعلق الأمر بعدم اختيار الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي أو «الدون» البرتغالي كريستيانو رونالدو الأكثر تتويجاً بجائزة الكرة الذهبية في العالم.

وفي الوقت الذي تحولت فيه الملاعب إلى مدينة أشباح مظلمة مع توقف الحياة الكروية، عادت الحيوية مجدداً بمقاطع مصورة وتصريحات ساخنة من منازل المدربين واللاعبين، فقائمة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي شهدت تجاهلاً غريباً لكريستيانو رغم أنه كتب في تاريخه لقباً جديداً لدوري أبطال أوروبا، فيما لم يجد المصري محمد صلاح مكاناً في تشكيلة جوزيه مورينيو ليواصل المدرب البرتغالي تهميشه لـ«الفرعون» كما فعل حين كان مدربه في تشيلسي، أما الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس ففضل الكثير من الأساطير على ميسي ورونالدو.

نتساءل، هل تعامل اللاعبون والمدربون الأوروبيون بمنطق مهني في اختياراتهم أم أن العاطفة والصداقة تلعب دوراً جوهرياً؟.

أنشيلوتي يطرد رونالدو من تشكيلته

كشف أسطورة التدريب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن التشكيلة المثالية للاعبين الذين دربهم خلال مسيرته، وكان الملفت استبعاد اسم كريستيانو رونالدو على الرغم من أنه أشرف على تدريبه عندما كانا في ريال مدريد وتسبب وقتها «الدون» في تتويج «الميرينغي» بلقب دوري أبطال أوروبا.

ودرب أنشيلوتي في مشواره الطويل أندية: ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، وبارما وروما وميلان ونابولي الإيطاليين، وإيفرتون الإنجليزي حالياً.

واختار أنشيلوتي - وفقاً لصحيفة «صن» البريطانية – تشكيلته المفضلة التي تتكون من: جانلويجي بوفون لحراسة المرمى، كافو، تياغو سيلفا، جون تييري، باولو مالديني للدفاع، أندريا بيرلو، فرانك لامبارد، زين الدين زيدان، كاكا للوسط، وزلاتان إبراهيموفيتش، وأندريه شيفتشينكو في الهجوم.

مورينيو يتجاهل محمد صلاح مجدداً

تجاهل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو النجم المصري محمد صلاح على الرغم من أنه كان سبباً مباشراً في استقطابه للدوري الإنجليزي عندما ضمه لنادي تشيلسي قادماً من بازل السويسري، وفضل عليه البلجيكي إيدين هازارد وفي الهجوم كريستيانو رونالدو والعاجي ديديه دروغبا.

وجاءت تشكيلة مورينيو – وفقاً لصحيفة «مانشستر نيوز» الإنجليزية – مثيرة للدهشة خصوصاً أنه اختار ثمانية لاعبين دربهم في تشيلسي، ولم يختر أي لاعب من مانشستر يونايتد، وبورتو وتوتنهام، وضم اثنين فقط من ريال مدريد وواحد من إنتر ميلان.

وتشكلت من اللاعبين: بيتر تشيك لحراسة المرمى، خافيير زانتي، جون تيري، ريكاردو كارفاليو، ويليام غالاس للدفاع، كلود ماكيليلي، فرانك لامبارد، مسعود أوزيل، إيدن هازارد للوسط، وديدييه دروغبا، وكريستيانو رونالدو للهجوم.

بيكيه اختار راموس وبوغبا على حساب بويول وتشافي

فاجأ مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه جمهور النادي الكاتالوني في اختياراته لأفضل لاعبي كرة القدم خصوصاً أنه استبعد نجوماً زاملهم فى المستطيل الأخضر يتقدمهم كارليس بويول وتشافي هيرنانديز فالأول لعب إلى جواره في خطر الدفاع وغطى عليه الكثير من الأخطاء، فيما الثاني يعد أسطورة «البلوغرانا».

وكان الملفت في التشكيلة أنه اختار إلى جانبه في الدفاع قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس، بدلاً من بويول «قلب الأسد» الذي تمتع بصفات قيادية وفنية عالية الجودة في البارسا ويحظى باحترام كل اللاعبين، والصاعقة الكبرى اختباره للفرنسي بول بوغبا بدلاً من تشافي صانع أمجاد البارسا.

وكشف بيكيه عن تشكيلته المفضلة لصحيفة «ماركا» الإسبانية على النحو التالي: ديفيد دي خيا لحراسة المرمى، جيرارد بيكيه، جون ستونز، سيرجيو راموس للدفاع، سيرجيو بوسكيتس، بول بوغبا، سيسك فابريغاس، أندريس إنييستا للوسط، وثلاثي الهجوم «إم إس إن» ميسي وسواريز ونيمار.

كاسياس.. «نعم» لرونالدو الظاهرة و«لا» لكريستيانو

ركن الحارس الأسطوري للمنتخب الإسباني إيكر كاسياس زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو خارج المستطيل الأخضر الذي رسمه لنفسه حين اختار تشكيلته المفضلة من أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، وكذلك لم يختار الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن القائمة رغم أنه لم يتقيد فيها باللاعبين الذين زاملهم فقط.

والملفت في تشكيلة كاسياس أنها خلت من اسم أي نجم في منتخب إسبانيا على شاكلة سيرجيو راموس وانييستا وتشافي الذين رافقوه في تحقيق المجد الغابر بالتتويج في بطولة أمم أوروبا وكذلك كأس العالم 2010.

وضمت التشكيلة أسماء عالمية بارزة –وفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية- والتي خلت أيضاً من اسمه أيضاً، اللاعبون: بوفون لحراسة المرمى، فرانكو باريزي وباولو مالديني وماتياس سامر للدفاع، ماثيوس وبول سكولز وبافيل نيدفيد ورود خوليت. للوسط، وماركو فان باستن وريان غيغز ورونالدو «الظاهرة» ولويس نازاريو للهجوم.

مارسيلو يفضل نيمار وكريستيانو على ميسي

جمع الظهير الأيسر لريال مدريد مارسيلو أكبر قدر ممكن من أبناء السامبا في تشكيلته لأفضل النجوم بتاريخ كرة القدم من وجهة نظره، واستبعد فتى «التانغو» ليونيل ميسي مفضلاً عليه كريستيانو رونالدو ونيمار.

والمثير للغرابة أيضاً أنه لم يذكر اسم مواطنه رونالدو «الظاهرة» في التشكيلة، أو حتى اللاعب الذهبي رونالدينيو النجم الأكثر لمعانا في تاريخ اللعبة مفضلاً عليه زميله السابق بريال مدريد وأرسنال حالياً الألماني مسعود أوزيل.

واختار مارسيلو – وفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية - اللاعبين: خوليو سيزار لحراسة المرمى، روبرتو كارلوس، سيرجيو راموس، تياغو سيلفا، داني ألفيش للدفاع، زين الدين زيدان، لوكا مودريتش، كاسيميرو، مسعود أوزيل للوسط، ونيمار جونيور وكريستيانو رونالدو في الهجوم.