أندية في الدوري السعودي تتجه لخفض الرواتب

المصدر: الرياض ■د.ب.أ

كشف تقرير إخباري أمس، أن عدداً من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، تتجه إلى خفض رواتب اللاعبين والمدربين بعد الاتفاق معهم.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن هذه الخطوة تأتي رغبة من الأندية في تجاوز الأعباء المالية التي تقع على عاتقها، خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية في السعودية، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتفشي في العديد من دول العالم.

وقال رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، معيض الشهري، إنه من المتوقع أن يبادر اللاعبون السعوديون والأجانب في الأندية إلى خفض الرواتب خلال فترة تعليق الأنشطة الرياضية في السعودية. وأكد الشهري أنهم في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي سيشمل جميع الاتحادات في العالم، مشيراً إلى أحقية الفيفا في مناقشة واتخاذ مثل هذه القرارات وفقاً للمادة 27 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي نصت على أن حالات القوة القاهرة يبت فيها مجلس إدارة الفيفا، وتكون قراراته نهائية، لأن فيروس كورونا قوة قاهرة.