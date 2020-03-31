بنزيمة يسخر من جيرو: لا يمكن مقارنة سيارة «فورمولا 1» بالكارتينغ

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

سخر الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني من مواطنه أوليفيه جيرو، مشبهاً نفسه بسيارة «فورمولا 1» في حين أن مهاجم تشلسي الإنجليزي لا يتعدى كونه سيارة كارتينغ.

وفي ظل ابتعاده عن المنتخب الفرنسي منذ 2015 على خلفية فضيحة ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بشريط فيديو إباحي، اكتفى بنزيمة بمشاهدة جيرو يرفع كأس العالم صيف 2018 بعد تتويج «الديوك» بلقب مونديال روسيا.

وفي رده على سؤال حول مهاجم تشلسي خلال جلسة أسئلة وأجوبة على موقع «إنستغرام»، قال بنزيمة: «لا يمكنك الخلط بين سيارة الفورمولا 1 والكارتينغ. وأنا هنا أتحدث بلطافة (أي أنه لا يريد أن يجرح جيرو أكثر من ذلك). أنا أعلم أني سيارة فورمولا 1. لديه مسيرته، يفعل ما يشاء ويضع الأهداف التي يريدها لنفسه».