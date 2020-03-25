الإنجليز يكتشفون نقطة ضعف محمد صلاح بعد خوضه 100 مباراة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصلت الصحافة الإنجليزية حديثها عن النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول في الموسمين الماضيين، منهم من ينتقد اللاعب في أي مباراة لم يظهر فيها بشكل جيد والأخر يدافع عن الهداف التاريخي لليفربول، أما البعض فيبدأ في دراسة أرقام اللاعب للبحث عن الإحصائيات وتدوينها.

وكان محمد صلاح، قد خاض مباراته رقم 100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ أن انضم إلى الفريق محرزاً 70 هدفاً، وبعد هذا العدد الكبير ودراسة الأهداف كشفت صحيفة “الأتلتيك الإنجليزية” الخلل أو نقطة ضعف عند هداف الفريق.

وكشفت الصحيفة أن محمد صلاح نجح بتسجيل 3 أهداف فقط برأسه من أصل 70 مع ليفربول في البريميرليج، الرقم الذي يدل على ضعف المصري في استغلال رأسه بتسجيل الأهداف، والأهداف الثلاثة كانت في كلاً من بورنموث، ليستر سيتي أول مواسمه وضد مانشستر سيتي هذا الموسم في أنفيلد.

وكان محمد صلاح قد سجل في شباك بورنموث هدفه رقم 70 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقاً على العديد من أساطير الريدز أهمهم لويس سواريز وفيرناندو توريس.