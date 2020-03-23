دوري أبطال أوروبا في قبضة "كورونا"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قراراً جديداً خاص ببطولاته مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا بشكل كبير، وذلك بعد أقل من إسبوعين من اتخاذ قراره الأول والخاص بتأجيل البطولة لحين تقييم الأمور.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أجل موعد نهائي دوري الأبطال في وقت سابق، من 30 مايو، إلى 27 يونيو، كي يتسنى للبطولة استكمال منافساتها بعد التعليق، إلا أنه في بيانه اليوم لمح إلى إمكانية إلغاء البطولة هذا العام بعد المأساة التي تعيشها أوروبا واستمرار الوفيات يومياً.

وأعلن (يويفا) في بيان مساء الاثنين، تأجيل نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ، إلى أجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا، وجاء قرار تأجيل المباراة النهائية هذه المرة من دون تحديد موعد جديد، مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

وقال “اليوفا في البيان: "لم نتخذ قرارا حتى الآن بشأن موعد النهائي الجديد، سنراجع الاحتمالات الممكنة قبل اتخاذ قرار قادم".

ويقرب القرار الجديد من احتمالية إلغاء البطولة تماما، خاصة مع تفاقم أزمة كورونا، التي أجبرت منافسات كرة القدم على التوقف بشكل كامل حول العالم”.

وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قد أعلن إيقاف بطولة دوري الأبطال في دور الـ16، ومثله بطولة يوروبا ليغ، مما يعني أن هناك 17 مباراة متبقية في دوري الأبطال قبل النهاية.