إصابة رياضي أردني شهير بفيروس كورونا

المصدر: محمد الحتو - دبي

كشفت صحيفة «الغد» الأردنية عن إصابة نجم المنتخب الأردني لكرة السلة أحمد الدويري، المحترف في صفوف فناربخشة التركي، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقالت الصحيفة: «أصيب الدوريري بالفيروس منذ ستة أيام، ويخضع اللاعب حالياً للحجر الصحي المنزلي في تركيا، وحالته الصحية جيدة للغاية، ويتماثل للشفاء».

وكان الحساب الرسمي لنادي فناربخشة التركي أعلن أن «ثلاثة لاعبين من فريق كرة السلة أصيبوا بفيروس كورونا، هم: التشيكي يان فاسيلي، واليوناني كوستاس سولوكاس، والأردني الدويري، إضافة إلى المدير الإداري للفريق جينك ريندا».

وقال النادي إن «مجموعة من لاعبي وإداريي الفريق عانوا أعراض كورونا، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لإجراء فحوص للتأكد من صحة إصابتهم بالفيروس».

يذكر أن دوري كرة السلة في تركيا لم يتوقف إلا قبل أيام قليلة، علما بأن إصابات كورونا في تركيا وصلت إلى أكثر من 600 إصابة.