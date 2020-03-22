الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يخلي مقره في القاهرة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أحمد أحمد، أنه جرى إخلاء مقره من الموظفين في العاصمة المصرية القاهرة، وتوجيههم إلى العمل من المنزل خلال الفترة المقبلة حتى نهاية الشهر الجاري، ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الذي اجتاح العديد من دول العالم.

ونشر أحمد أحمد رسالة عبر موقع (كاف)، قال فيها: كانت الأيام الماضية حزينة لكرة القدم الإفريقية والعالم بأسره، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم، والذي أعلنت منظمة الصحة العالمية الآن أنه وباء عالمي. كان هناك إغلاق تام في بعض الدول والاتحادات الأعضاء، وفي بعض الحالات كان هناك إغلاق جزئي.

وأضاف: أوقفنا جميع المسابقات بما في ذلك التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، وبطولة الأمم الإفريقية للمحليين، التي كانت مقررة بالكاميرون من الرابع حتى 25 أبريل. كما تم تأجيل الجمعية العمومية العادية الثانية والأربعين للكاف، التي كانت مقررة يوم 24 أبريل في ياوندي، إلى أجل غير مسمى.

وأضاف: كرة القدم هي شغف القارة، لكن صحة اللاعبين والمسؤولين والشركاء والجماهير هي الأكثر أهمية.