3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دوري السلة الأميركي

المصدر: أحمد طارق-دبي

شهدت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ارتفاعاً اليوم الجمعة، حيث أعلن نادي فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز تسجيل 3 حالات إصابة.

ولم يكشف النادي عما إذا كان المصابون من اللاعبين أم المدربين أم العاملين بالنادي.

كذلك أعلن نادي بوسطن سلتيكس أن الفحوص كشفت إصابة واحد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، لكنه لم يكشف عن اسمه.

وارتفع بذلك عدد لاعبين دوري كرة السلة الأميركي، الذين أصيبوا بعدوى الفيروس، إلى 8، من بينهم كيفن دورانت نجم فريق بروكلين نتس.

وجرى تعليق منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عقب الإعلان عن إصابة رودي غوبيرت من نادي يوتا جاز، قبل أيام.

