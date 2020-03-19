ديشان: تأجيل «يورو 2020» قرار حكيم

المصدر: باريس - د.ب.أ

وصف المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، ديدييه ديشان، قرار تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020) إلى العام المقبل بأنه «قرار حكيم».

وأوضح ديشان (51 عاماً): «المباراة الوحيدة التي يجب أن نفوز فيها الآن، هي المواجهة أمام فيروس كورونا».

وكان من المنتظر أن يخوض المنتخب الفرنسي فعاليات «يورو 2020» ضمن أقوى المرشحين للفوز باللقب، كونه الفريق الفائز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، وبلغ نهائي «يورو 2016» على ملعبه، وإن خسر النهائي أمام البرتغال.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أول من أمس، تأجيل فعاليات البطولة، التي كانت مقررة من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين، إلى يونيو 2021.