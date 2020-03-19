    أبرز الأحداث المؤجلة بسبب «كورونا»

    المصدر:
    • دبي - الإمارات اليوم
    التاريخ:

    - تأجيل نهائيات كأس أوروبا، التي كانت مقررة صيف 2020، إلى يونيو2021.

    - تعليق مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و«يوروبا ليغ») حتى إشعار آخر، ووقف كل المباريات القارية الرسمية والودية للمنتخبات.

    - أرجئت بطولة كوبا أميركا الجنوبية إلى عام 2021.

    - تأجيل كأس العالم للأندية المقررة بصيغتها الجديدة في صيف 2021.

    - أعلن الاتحاد الإفريقي تأجيل كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كانت مقررة في أبريل.

    - تعليق دوريات كرة القدم والمسابقات القارية في معظم دول العالم حتى إشعار آخر.

    - أجل الاتحاد الدولي (فيفا) التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

    - أعلن (فيفا) تأجيل الكونغرس السبعين، الذي كان مقرراً في الخامس من يونيو في إثيوبيا إلى 18 سبتمبر.

    - أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» تعليقاً «حتى إشعار آخر».

    - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» إلى سبتمبر.

    - تأجل انطلاق موسم بطولة العالم لـ«الفورمولا1».

    - إرجاء المراحل الأربع الأولى من بطولة العالم للدرّاجات النارية.

    - إرجاء منافسات طوافات شهيرة «جيرو» الإيطالي، وطواف فرنسا وفيولتا الإسباني.

    - أعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى إرجاء اللقاءات الثلاثة الأولى.

    - تأجيل أو إلغاء العديد من سباقات الماراثون حول العالم.

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