بالفيديو.. يهتفون من حجرهم الصحي "ميسي.. ميسي" لينقذهم من كورونا

المصدر: محمد الحتو - دبي

تداول عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لمشجعين يهتفون من مقر حجرهم الصحي في أحد أحياء مدينة برشلونة، ويتغنون بلاعب ناديهم الكاتالوني الأفضل في العالم الذي سحر العالم بفنونه الكروية.

ولم يتوقف أنصار برشلونة عن الهتاف لميسي حتى في أحلك الظروف التي يواجهها العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" الذي عطّل الحياة الكروية، ويهدد مصير الكثير من البطولات الأوروبية يتقدمها الدوري الإسباني "الليغا".

وعلق أحد المغردين على الفيديو: "يهتفون وكأنهم يطلبون من ميسي إنقاذهم من كورونا كما أنقذهم وبرشلونة في المباريات بتسجيل الأهداف الحاسمة".

وكان ميسي قد تفاعل مع جمهوره قبل أيام من خلال رسالة مؤثرة خصوصاً أنه يعزل نفسه وأسرته صحياً تزامناً مع تفشي كورونا، وقال على حسابه في "إنستغرام": "إنها أيام صعبة ونحن قلقون بخصوص ما يحدث، يجب علينا أن نكون مسؤولين وأن نظل فى المنزل، كما أنها فرصة مثالية للإستمتاع بالقريبين منك، فليس دائما بإمكانك القيام بذلك".

وأضاف "إنها أيام معقدة للجميع، نحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد من خلال وضع أنفسنا مكان ما يعانون من وضع أسوء سواء كان المرض أثر عليهم بشكل مباشر وعلى أحبائهم أو لأنهم يعملون لمكافحة هذا المرض، أرسل لهم القوة، حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء فى المنزل".

وختم ميسي المتوج بالكرة الذهبية ست مرات: "هذا الوقت المثالي للاستمتاع مع عائلتك، آمل أن نتمكن من تغيير هذا الوضع فى أقرب وقت ممكن".

وفي ظل حالة الحجر الصحي المفروضة على كرة القدم في العالم يلجأ الجمهور عبر منصاتهم إلى التفاعل مع الأهداف السابقة لنجوم أنديتهم ويستذكرون اللقطات الجميلة في المواسم الماضية من باب كسر حالة الملل التي تستحوذ على أغلب الجماهير مع توقف المباريات.

حي في برشلونه يهتف بالمنقذ ميسي اثناء فترة الحجر الصحي

تعودو على ميسي ينقذهم من كل أزمه 😍♥️ pic.twitter.com/lNUbCVr3RP — فهـ د (@meesi_HQ) March 17, 2020