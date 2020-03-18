محمد صلاح لم يتأسس بالشكل السليم.. تصريح خطير من لاعب ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

«محمد صلاح لا يعرف الأساسيات، وكيف يمرر الكرة».. بهذا التصريح الخطير تحدث لاعب ليفربول السابق، دون هاتشيسون، الذي أكد أنه إذا اضطر نادي ليفربول إلى التضحية بأيٍّ من محمد صلاح أو ساديو ماني، فيجب التضحية بمحمد صلاح، ولن يجب التفريط في ساديو ماني، وقد جاء ذلك في تصريح لصحيفة «إكسبريس» البريطانية.

وكان محمد صلاح وساديو ماني قد توجا بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالتساوي في عدد الأهداف، ودائماً يدخل اللاعبان في مقارنة من نجوم فريق ليفربول السابقين، ومنهم من يدافع عن اللاعبين، ومنهم من ينتقد، لكن التصريح الخطير الأخير الخاص بمحمد صلاح من دون هاتشيسون، كان الأقوى والذي يؤكد أن محمد صلاح لا يعرف يمرر الكرة.

وقال هاتشيسون في مقابلته: «لن أقبل ببيع ماني مقابل 140 مليوناً إسترلينياً، لن ولا أوافق، محمد صلاح وماني في العمر نفسه، أشاهد محمد صلاح كل أسبوع، وأرقامه مذهلة يقوم بأشياء عبقرية، لكنه سيئ للغاية في الأساسيات، فهو لا يمكنه تمرير الكرة لخمس ياردات».

وواصل: «أعتقد أنه إذا كان عليك بيع صلاح أو ماني، وكنت أنا يورجن كلوب فلن أريد أن يغادر أيٌّ منهما، لكن في حالة استبدال جادون سانشو بمحمد صلاح سأوافق على ذلك».

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت العديد من التقارير الصحافية الإنجليزية والإسبانية، بإمكانية رحيل محمد صلاح وساديو ماني إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.