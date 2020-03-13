كل فرق ريال مدريد في حجر صحي بسبب «كورونا»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن ريال مدريد، أول من أمس، فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعابه، بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

وأقيمت، الثلاثاء الماضي، أول مباراة دون جمهور في إسبانيا، وكانت مؤجلة من المرحلة الـ24 بفوز ريال سوسييداد على مضيفه إيبار 2-1، فيما كان من المقرر أن يفتتح ريال مدريد مباريات المرحلة الـ28 على أرضه، غداً، ضد إيبار، باحثاً عن العودة إلى سكة الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة. يذكر أن ريال مدريد تنتظره مباراة بالغة الصعوبة أمام مان سيتي، في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، حيث يتوجب عليه الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى ربع النهائي بعد أن خسر ذهاباً 2-1.