كريستيانو رونالدو في الحجر الصحي والسبب «كورونا»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكدت تقارير صحافية إيطالية، صباح اليوم، أن نجوم فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان سيدخلون إلى الحجر الصحي عقب تأكد إصابة مدافع اليوفنتوس، دانييلي روجاني، بفيروس كورونا المستجد.

وكان اليوفنتوس قد تقابل مع فريق إنتر ميلان، الأحد الماضي، قبل قرار تأجيل الدوري الإيطالي، وعلى الرغم من أن المدافع لم يخض المباراة، إلا أن النادي قرر أن سيدخل لاعبيه الحجر الصحي، وسيقوم النادي بتفعيل إجراءات العزل التي يقتضيها القانون على اللاعب المصاب روجاني.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد غادر إيطاليا، واتجه إلى البرتغال، عقب قرار إيقاف الدوري الإيطالي، للتواجد مع والدته المريضه، ولكن بعد هذا الحادث سيتوجب على اللاعب الوجود بمفرده، خوفاً من أن يكون قد أصيب بالعدوى.

وذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أنه سيتوجب على لاعبي إنتر ميلان والجهاز الفني أيضاً الدخول إلى الحجر الصحي، للتأكد من سلامتهم بعد الاختلاط بلاعبي يوفنتوس.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن، مساء أمس، عن إصابة مدافع الفريق دانييلي روجاني رسمياً بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات.

وأعلن الاتحاد الإيطالي تعليق بطولات كرة القدم كافة، بسبب تفشي المرض بشكل كبير في إيطاليا التي تعتبر أكبر الدول الأوروبية تعرضاً للمرض.