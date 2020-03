بالفيديو: لاعب يقرأ ورقة تعليمات مدربه ويبتلعها أثناء المباراة

سجل السنغالي بادو نداي لاعب فريق غازي شهير أحد أندية الدوري التركي، مشهداً غريباً على ملاعب كرة القدم، عندما رصدته كاميرات الملعب يبتلع ورقة استلمها من مدربه بعد أن قرأ تعليماتها أثناء سير مباراة فريقه مع طرابزون سبور التي انتهت بالتعادل 1-1.

لم يمزقها أو يلقي بها بعيداً، وإنما "ابتلعها"، وهو ما أثار دهشة المراقبين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عما قام به اللاعب السنغالي الذي بدا في قمة حيويته خلال اللقاء.

وكان الجمهور قد رصد حالات نادرة في الملاعب، خلال السنوات الماضية، فلاعب بحجم الأوروغوياني لويس سواريز يعضّ المدافعين ومنهم الإيطالي كيليني في مونديال 2010، والمدافع البرتغالي الشرس بيبي يدوس على المهاجمين، والعملاق الفرنسي زين الدين زيدان ينطح الإيطالي ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006، وها هو الآن نداي يضيف مشهد في قمة الغرابة بابتلاعه قصاصة تحمل تعليمات مدربه.

Trabzonspor’s Badou Ndiaye eats his manager’s tactical note to stop opponents from reading it 🤣👏pic.twitter.com/XesIEUpwsI