محمد صلاح والأرقام القياسية في ليلة المئوية.. “الفيفا” يغرد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاد النجم المصري محمد صلاح ليخطف الأضواء من جديد مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بعدما أصبح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدف (كل المسابقات) في ثلاثة مواسم متتالية، منذ مايكل أوين (2000-2003)، بعدما وصل إلى الهدف رقم 70 مع الفريق الإنجليزي ليواصل اللاعب كتابة الأرقام القياسية وكتابة أسمه بأحرف من ذهب في تاريخ أعرق الأندية الإنجليزية.

وكان ليفربول قد نجح في الفوز على ضيفه بورنموث، بنتيجة 2-1، فى المباراة التي أقيمت بينهما السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ولم يمر الأمر على الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سلط الضوء على الأرقام القياسية التى سجلها النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بعدما قاد الريدز للفوز

وكتبت الصفحة الرسمية للفيفا على "تويتر"، "محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام.. أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدف (كل المسابقات) في ثلاثة مواسم متتالية منذ مايكل أوين (2000-2003)، سجل 70 هدف خلال 100 مباراة في الدوري، أكثر بـ7 أهداف من أي لاعب لعب نفس العدد من اللقاءات

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أهداف ضد فريق واحد بعدما نجح في هز شباك الفريق الضيف بجميع المواجهات التي شارك فيها مع ليفربول حيث رفع رصيده إلى 8 أهداف في 6 مواجهات.

كما تخطى محمد صلاح، الرقم المسجل باسم لويس سواريز فى قائمة هدافى "الريدز" التاريخيين، وذلك بتسجيل الهدف الـ 70 بمسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج"، ليصبح الفرعون المصرى رابع هدافى ليفربول التاريخيين خلف كل من: روبى فاولر بـ128 هدفا ويليه ستيفن جيرارد بـ120 هدفا، ثم مايكل أوين بـ118 هدفا.

وعزز محمد صلاح سجله المثالى ضد فريق بورنموث بعدما نجح في هز شباكه بجميع المواجهات التي شارك فيها مع ليفربول ضد، حيث رفع رصيده إلى 8 أهداف في 6 مواجهات.

ويسجل محمد صلاح ظهوره فى 100 مباراة مع ليفربول فى البريميرليج منذ انضمامه إليه فى صيف 2017 قادما من نادى روما الإيطالى، ليخوض النجم المصرى مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات فى الملاعب الإنجليزية سواء الجماعية أو الفردية.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 70 هدفاً حتى الآن فى مشاركته بالمئوية الأولى بقميص الريدز فى الدوري الإنجليزي، ليتوج بجائزة الحذاء الذهبى فى الموسمين الماضيين، وينافس على الثالث على التوالى بالموسم الجارى.

ويحتل محمد صلاح صدارة قائمة هدافى ليفربول في البريميرليج هذا الموسم 2019-2020 برصيد 16 هدفاً، بفارق هدف عن ساديو ماني.

ورفع النجم المصرى رصيده إلى 20 مع ليفربول فى كل المنافسات هذا الموسم، ليكرر ما حققه مايكل أوين بتسجيل 20 هدفاً أو أكثر فى 3 مواسم متتالية مع "الريدز"، ويصبح النجم المصرى أول لاعب فى نادى ليفربول يحقق هذا الإنجاز منذ موسم 2002-2003.

كما تخطى محمد صلاح، الرقم المسجل باسم لويس سواريز فى قائمة هدافى "الريدز" التاريخيين، وذلك بتسجيل الهدف الـ 70 بمسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج"، ليصبح رابع هدافى ليفربول التاريخيين خلف كل من: روبى فاولر بـ128 هدفا ويليه ستيفن جيرارد بـ120 هدفا، ثم مايكل أوين بـ118 هدفا ثم سواريز وصلاح بـ69 هدفًا.