تلميح غريب من تركي آل الشيخ.. والكشف عن سبب استقالته من الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الإسباني لكرة القدم، تركي آل الشيخ، عن الأسباب التي جعلته يستقيل من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك”.

وكان تركي آل الشيخ، قد قدم استقالته الإسبوع الماضي من منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ولم يوضح حينها كواليس قراره المفاجئ، رغم العلاقات القوية التي ربطته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الفترة الأخيرة.

ولكن لم تخلو تعليقات وتغريدات آل الشيخ من الغموض في بعض الأوقات عندما ذكر في أخر حديثه قائلاً "الجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة، ووقتها لكل حادث حديث"، وهو ما يعني أنه قد يكون هناك جولات أخرى لتركي آل الشيخ مع الكرة المصرية.

وقال آل الشيخ: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة، تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها.. أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي ألميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية.. ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي.. والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة، ووقتها لكل حادث حديث".