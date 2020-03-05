لايبزيغ: لم نتلق عروضاً بشأن فيرنر

المصدر: لايبزيغ - د.ب.أ

أعلن المدير الرياضي في نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، ماركوس كروشه، أمس، أن النادي لم يتلق استفسارات أو عروضاً بشأن تيمو فيرنر، وأعرب عن رغبة النادي في تمديد عقد لوكاس كلوسترمان.

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة، أمس، قال كروشه في رده على سؤال حول ما إذا كان النادي قد تلقى استفسارات أو عروضاً رسمية بشأن مهاجم المنتخب الألماني: «لا شيء على الإطلاق، لكن من الطبيعي أن يصبح تيمو في بؤرة اهتمام أندية أخرى، فالشاب يلعب موسماً جيداً جداً ويسجل كثيراً».

وأضاف كروشه أن «النادي مستعد في حال تلقي أي استفسار من أي جهة».

تجدر الإشارة إلى أن عقد فيرنر، المستمر حتى 2023، يتضمن اعتباراً من الصيف المقبل بنداً للتخارج، ويقال إن هذا البند ينص على دفع الطرف الذي يرغب في التخارج نحو 60 مليون يورو.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد رصد، أخيراً، استثمارات لضم فيرنر، كما أن اللاعب يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدير الفني يورغن كلوب.