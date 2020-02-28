لاعب مغربي يوجه صدمة لأرسنال ويخرجه من «الدوري الأوروبي»

المصدر: حميد نعمان - دبي

وجه اللاعب المغربي، ومهاجم فريق أولمبياكوس يوسف العربي، صدمة شديدة إلى فريق أرسنال اللندني أمس، وأقصاه خارج مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد أن سجل هدف الفوز والتأهل لأولمبياكوس في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني من المباراة التي أقيمت على استاد «الإمارات» معقل أرسنال في العاصمة البريطانية لندن.

يذكر أن أرسنال سبق وتقدم على ملعب أولمبياكوس في لقاء الذهاب ضمن دور الـ32 في المسابقة بنتيجة 1-0، قبل أن يخسر أمس في الإياب 2-1. وتأهل أولمبياكوس بفارق هدفين خارج الأرض.

وتقدم الفريق اليوناني بداية عن طريق بابي أبو سيسي في الدقيقة 53، وظل أولمبياكوس متقدما حتى نهاية الوقت الأصلي، لتستمر المواجهة لوقت إضافي. وفي الدقيقة 113، سجل مهاجم أرسنال الغابوني أوباميانغ هدفا لأرسنال، لكن يوسف العربي سجل هدف الحسم في الدقيقة 119. يذكر أن العربي تألق بشدة هذا الموسم مع أولمبياكوس، حيث سجل له 17 هدفاً في مختلف المسابقة، بينها أبطال أوروبا، ثم حاليا الدوري الأوروبي.