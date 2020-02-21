تجاوزات وتوتر بعد السوبر المصري.. ومرتضى: «لن نلعب الإثنين»

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

شهدت مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت أمس الخميس، في أبوظبي، على لقب السوبر المصري الذي توج به أصحاب القمصان البيضاء بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3 (الوقت الأصلي صفر-صفر)، تجاوزات عدة من بعض اللاعبين أدت إلى توتر الأجواء في نهاية اللقاء على الرغم من الصور الرائعة التي رسمها 33790 ألف متفرج حضروا إلى استاد محمد بن زايد لمؤازرة الفريقين.

وتصدرت أربع سلوكيات المشاهد الخارجة عن النص في المباراة يتقدمها احتفال لاعب الزمالك عبدالله جمعة أمام جمهور الأهلي بعد الركلة الأخيرة الحاسمة، ورمي بعض مشجعي الأهلي زجاجات المياه على لاعبي الزمالك في أرضية الملعب، ومحاولة الاشتباك بين لاعبي الفريقين بعد صافرة النهاية، فضلاً عن الاحتفالية المسيئة والاستفزازية من قائد الزمالك شيكابالا لجمهور الأهلي، ومحاولات لاعب الأهلي النيجيري أجاي استفزاز جماهير الزمالك رداً على تصرف عبدالله جمعة.

وقال عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري محمد فضل لـ«الإمارات اليوم»: «إن هناك لجان مختصة ستدرس بعناية كل الحالات وستصدر قراراتها وفق اللوائح إذا ثبت أن هناك خطأ قد وقع من أحد»، في الوقت الذي أشاد فيه بالتنظيم الرائع لمباراة السوبر في أبوظبي، مؤكداً أن: «الإمارات أبهرتنا بتنظيم على أعلى مستوى لواحدة من المباريات الأكثر أهمية ليس في مصر وإنما في الوطن العربي، فخرج التنظيم خارج الملعب وداخله على أفضل ما يكون وعلى مستوى التوقعات».

وأضاف: «حينما عُرض علينا تنظيم السوبر في أبوظبي لم نتردد للحظة واحدة لقناعتنا بأن المباراة ستخرج بالصورة التنظيمية التي تليق بها وبمكانتها التاريخية».

من جهته، انتقد لاعب الأهلي السابق عماد متعب تصرفات عبدالله جمعة في حق جماهير ناديه، وقال لقناة «أون سبورت»: «إن جماهير الأهلي يجب ألا تُعامل بهذا الشكل من لاعب في فريق يعتبر المنافس الأول لها»، مضيفاً: «لا يستطيع أحد أن يسلب حق جمعة في الاحتفال بالفوز، ولكن ليس باستفزاز جماهير الأهلي، فهذا التصرف سيصعّب من الجهود الرامية إلى عودة الجماهير للمدرجات المصرية».

وتواصل التوتر بين الناديين بعد أن دخل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في تحدٍ مُعلن مع اتحاد الكرة، مؤكداً أنه لن يخوض مباراة القمة مع الأهلي في الدوري المصري الإثنين المقبل.

وقال في تصريحات لقناة الزمالك: «لو وقف رئيس اللجنة المؤقتة عمرو الجنايني على رأسه لن ألعب مباراة الأهلي»، فيما يشدد الجنايني على أن «القمة ستقام في موعدها المحدد».

من جهته، شدد مدرب الأهلي السويسري، فايلر على أنه متمسك بخوض مباراة الزمالك في موعدها رافضا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد المباراة أن يتم تأجيلها لأي سبب ما.

أما المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أمير مرتضي منصور فقد أكد أن ناديه لم يتلق رسمياً أي مخاطبة من اتحاد الكرة تفيد بإقامة مباراة الأهلي في 24 الجاري، وقال إنه «من مصلحة الزمالك والأهلي معا تأجيل اللقاء لأنهما سيخوضان مباراتين في البطولة الإفريقية يومي 28 و29 من هذا الشهر ما يُسبب ضغطاً وإجهاداً على لاعبي الناديين».