محمد صلاح يرسم البسمة على وجه طفل سوري بترت ساقة بالحرب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي مواقفة الإنسانية الرائعة بعدما أرسل هدية ثمينة لطفل سوري فقد ساقه نتيجة الحرب في سوريا، وفقا لموقع “بي أر” لكرة القدم، العالمي الذي أورد صورة الطفل برفقة هدية محمد صلاح.

وكان محمد صلاح، قد شارك في مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ووفقا للموقع فإن الطفل السوري يدعى خميس الجاسر، وبالغ من العمر ثماني سنوات فقد جزءا من ساقه اليمنى في أحد التفجيرات في سوريا التي تعاني من الحرب منذ سنوات طويلة كانت السبب في بتر قدمه، لكنه ما زال يعشق كرة القدم.

وأرسل صلاح الحذاء الخاص به ويحمل توقيعه وصورة بحجم كبير، إلى الطفل السوري والمتواجد برفقة أسرته لتلقي العلاج، والاستعانة بساق اصطناعية عوضا عن ساقه المبتورة.