«بطل أوروبا» يهدّد أتلتيكو مدريد في داره

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يعود ليفربول الإنجليزي إلى مسرح تتويجه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الموسم الماضي، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم على ملعب «واندا متروبوليتانو»، في مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية العريقة، في ثوب فريق يرغب الجميع في الفوز عليه لخلافة رجال المدرب الألماني يورغن كلوب.

يسير ليفربول بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً حيث أهدر نقطتين فقط في موسمه المحلي حتى الآن، ويملك فرصة الظفر باللقب قبل بداية الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا مطلع أبريل المقبل. ويمني ليفربول النفس بإحراز خمسة ألقاب هذا الموسم بعد تتويجه بلقب الكأس السوبر الأوروبية مطلع الموسم، ومونديال الأندية أواخر العام الماضي، حيث لايزال ينافس على ثلاث جبهات هي المسابقة القارية العريقة والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا. ويبدو ليفربول مرشحاَ لتخطي عقبة أتلتيكو مدريد بالنظر الى الظروف التي يمر بها القطب الثاني للعاصمة الإسبانية. فبعد سبعة مواسم رائعة مع أتلتيكو مدريد بدأ الشك يساور أنصار الـ«روخيبلانكوس» بخصوص مستقبل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بسبب تراجع نتائجه في الليغا ومعاناته من أجل حجز أحد المراكز المؤهلة للمسابقة القارية العريقة بعدما كان طرفاً مباشراً في المنافسة على اللقب.

ويواجه رجال المدرب سيميوني مشكلة في هز الشباك هذا الموسم، على الرغم من تعاقدهم مع الدولي البرتغالي الواعد جواو فيليكس الذي لم يؤكد حتى الآن أحقيته بأغلى صفقة في تاريخ النادي والبالغة 126 مليون يورو، علماً بأن الشك يحوم حول مشاركته في مباراة اليوم.

وفي مباراة ثانية، يبدأ باريس سان جرمان مشوار فك النحس الذي لازمه في الدور ثمن النهائي في المواسم الثلاثة الأخيرة، عندما يحل ضيفاً على بوروسيا دورتموند الألماني اليوم. وسيحاول بوروسيا دورتموند زيادة محن مدربه السابق والحالي لسان جرمان توماس توخل في المسابقة، معولاً على هدافه الواعد والوافد حديثاً الى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية النرويجي إرلينغ هالاند (19 عاماً).

• ليفربول مرشح لتخطي عقبة أتلتيكو مدريد المضطرب فنياً.