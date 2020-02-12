تأجيل مباريات «شرق الاتحاد الآسيوي» إلى أبريل

المصدر: كوالالمبور - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس تأجيل مباريات أندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حتى أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد. ونشر الاتحاد القاري بياناً أكد فيه أنه في ظل صعوبات التنقل وقيام عدد من الدول بحظر السفر خصوصاً للقادمين من الصين، فقد تقرر تأجيل مباريات الأدوار التمهيدية ودور المجموعات لتنطلق يوم 7 أبريل.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة قرابة 42 ألفاً و600 شخص، توفي منهم ما لا يقلّ عن 1016 شخصاً. وسجلت معظم الوفيات في هوباي بؤرة الوباء، وهي مقاطعة واقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان. واعتبر الاتحاد القاري أن نادي آهال التركماني منسحب من كأس الاتحاد نتيجة إخفاقه في السفر لخوض مباراة الدور التمهيدي الثاني لمنطقة وسط آسيا أمام نيفتشي القرغيزي يوم 5 الجاري، وبالتالي تأهل نيفتشي لملاقاة خوجاند الطاجكستاني.