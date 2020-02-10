«شبل مونديال الإمارات» يؤذي رونالدو

المصدر: محمد الحتو - دبي

تحوّل الشاب المغربي سفيان، الشقيق الأصغر للاعب النصر السعودي نور الدين مرابط، إلى نجم تهافتت عليه أندية أوروبية وعربية خلال الفترة الماضية، قياساً بالمستوى التكتيكي العالي الذي يظهره حالياً مع هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي، وآخر الحضور الملفت كان، أول من أمس، حين أحرج «السيدة العجوز» وحرم فتاها المدلل البرتغالي كريستيانو رونالدو من قيادة يوفنتوس لانتصار جديد بهدف احتفل به بنرجسية عالية أمام الجمهور، إذ ردّ «مرابط الصغير» وزملاءه بهدفين وخرجوا منتصرين، في مفاجأة من العيار الثقيل بواحدة من أجمل مباريات الجولة 23 من «الكالتشيو».

تألق سفيان مرابط مع فيرونا يعيد إلى الذاكرة انطلاقته القوية من ملاعب الإمارات التي شهدت بزوغ نجوميته، حين شارك مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة عام 2013، والتي سارع معها نادي أوترخت الهولندي لقطع الطريق على الأندية الأوروبية وضمه إلى صفوفه بعقد احترافي حتى 2017، ولأنه لاعب بمواصفات عالية الجودة انتقل إلى كلوب بروج البلجيكي قبل أن يحصل عليه هيلاس فيرونا على سبيل الإعارة.

ودخل نابولي الإيطالي لاحقاً في مفاوضات للحصول على خدماته، غير أن فيورنتينا أنهى اللمسات الأخيرة على ضمه رسمياً وتوصل إلى اتفاق مع سفيان، الجمعة الماضي، لينتقل إليه اعتباراً من الموسم المقبل مقابل 18 مليون يورو ومليونين متغيرات.

ولم تكن الأندية الإيطالية وحدها من لاحق سفيان، وإنما طالبت جماهير الهلال السعودي بالتعاقد مع اللاعب، خصوصاً بعد مشاهدتهم لشقيقه نورالدين يتألق مع غريمهم التقليدي النصر، فضلاً عن سطوع نجم مواطنه عبدالرزاق حمدالله «هداف الدوري السعودي»، إذ ظهرت رغبة الهلاليين بصفقة سفيان واضحة من خلال «هاشتاغ #سفيان مرابط مطلب_هلالي»، لكن الطيور طارت بأرزاقها ليبقى اللاعب في إيطاليا.

قصة سفيان تفتح باب أسئلة، أين الأندية المحلية والعربية والكشافين ووكلاء اللاعبين العرب من المواهب الصغيرة التي برزت في مونديال الناشئين «الإمارات 2013»؟ وماذا عن النظرة المستقبلية للاستثمار في اللاعبين، لاسيما أن سفيان لم يكن يساوي أكثر من مليون يورو بينما الآن يتجاوز الـ18 مليوناً؟!

يذكر أن سفيان مرابط أحد أبرز نجوم فيرونا، إذ خاض معه 19 مباراة وأسهم في حلوله بالمركز السادس برصيد 34 نقطة بعد فوزه على اليوفي وتهديده لصدارته.

18

مليون يورو كانت كفيلة بانتقال سفيان مرابط من كلوب بروج إلى فيورنتينا اعتباراً من الموسم المقبل.

جمهور الهلال السعودي طالب به، بعد نجاح تجربتي «مرابط الكبير» والهداف حمدالله مع «الجار اللدود».

هيلاس فيرونا فاجأ ضيفه يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وأفسد فرحة هدف كريستيانو.

بطاقة سفيان مرابط

- ولد في هولندا 21 /‏8 عام 1996.

- الطول 185 سم والوزن 70 كغم.

- التحق بأكاديمية أوترخت الهولندي.

- لعب لأوترخت حتى فريق 19 سنة.

- انتقل الى كلوب بروج 2017.

- معار إلى هيلاس فيرونا 2019.

- وقع عقداً مع فيورنتينا 2020.

- انضم للمنتخب المغربي الأول 2019.