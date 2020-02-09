رسمياً.. تحديد موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف مدرب منتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، رسمياً عن موقف اللاعب محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فترة كبيرة من الجدل خاصة بعد تصريحات مدرب فريق ليفربول الإنجليزي كلوب، عن عدم رغبته من مشاركة اللاعب في لتزامنها مع انطلاقة الموسم في الدوري الإنجليزي.

وكان المنتخب المصري قد صعد إلى أولمبياد طوكيو، بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، وطوال هذه الفترة كثرت التكهنات بمصير اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول محمد صلاح من المشاركة في البطولة.

وقال شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية الأحد: "محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب الأولمبي المصري في الأولمبياد، لم نستقر على أي اسم من الكبار سوى محمد صلاح، ومن الممكن عدم ضم أي لاعب آخر.. لن نسافر إلى طوكيو لمجرد التمثيل المشرف، واتحاد الكرة يوفر للمنتخب الأولمبي كل الإمكانيات".

وأوضح المدرب المصري أن هناك شرطاً واضحاً لضم أحمد حجازي في قائمة المنتخب الأوليمبي المصري، وهو مشاركته مع المنتخب الأول للفراعنة الفترة المقبلة.