سواريز ينقذ الوصل من فخ "البرتقالي"

المصدر: أحمد طارق - دبي

أحرز المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز هدفاً في الوقت القاتل، لينقذ الوصل من الخسارة أمام عجمان ويتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، على استاد الوصل في زعبيل، في الجولة الـ 16 من دوري الخليج العربي، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 23 نقطة، بينما وصل رصيد "البرتقالي" إلى 18 نقطة.

قدم الفريقان أداءً أقل من المتوسط في الدقائق الخمس والعشرين الأولى من المباراة، إذ تعددت التمريرات الخاطئة من لاعبي الفريقين، بينما كانت الأفضلية من جانب عجمان الذي كاد أن يحرز الهدف الأول من هجمة مرتدة أهدرها البرازيلي فاندر فييرا الذي راوغ دفاع الوصل وسدد الكرة في يد الحارس حميد عبدالله (10).

في المقابل نشط الوصل وأهدر أربع فرص محققة، عندما لعب علي صالح كرة عرضية، ولعبها الوافد الجديد، الألماني كريستيان تريش برأسه وأكملها فابيو ليما، ولكن حارس عجمان علي الحوسني تصدى لها (28)، وأتبعها ليما بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وأبعدها دفاع "البرتقالي" إلى ركلة ركنية (29).

أما علي صالح أهدر فرصة خطرة من داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم (30)، قبل أن يهدر اللاعب نفسه فرصة أخرى من كرة عرضية لعبها حمد البلوشي ولعبها صالح برأسه فوق العارضة (31).

وفي الوقت الذي تحسن خلاله أداء "الإمبراطور"، أحرز الغاني ويليام أوسو الهدف الأول لعجمان من كرة لعبها عصام فايز، وراوغ أوسو ثلاثة لاعبين من مدافعي الوصل، قبل أن يسدد الكرة بمهارة في المرمى (45).

وفي الشوط الثاني سيطر "الفهود" على مجريات اللعب، وسدد الألماني تريش كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها علي الحوسني (49)، بينما كرر حارس عجمان تألقه بالتصدي لتسديدة قوية من فابيو ليما (68)، ورغم صمود دفاع "البرتقالي"، إلا أن البرازيلي ويلتون سواريز أحرز هدف التعادل (88) بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه في المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل.