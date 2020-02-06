آخر أخبار محمد صلاح وترتيبه في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت الأخبار الفترة الماضية عن اللاعب المصري نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وانتقاله من فريق ليفربول الصيف المقبل، وبحث النادي عن بدائل لتعويض اللاعب القريب من صدارة هدافي البطولة للعام الثالث على التوالي، ولم يصدر عن اللاعب المصري أي تعليق، إلا أنها أخبار دائماً ما تصدر خلال هذه الفترة، خصوصاً أن اللاعب نجح بشكل كبير مع الفريق وحقق للجمهور ما يصبو له من سنوات، ومنها دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وقريب من لقب الدوري الإنجليزي.

وتناولت الصحف والمواقع العالمية فترة الانتقالات، حيث ذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن خطة ليفربول فى الفترة المقبلة تعتمد على الحفاظ على اللاعبين الأساسيين للفريق الذين أسهموا فى التتويج بثلاثة ألقاب خلال الموسم الماضي، واقتراب حلم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول وضع ميزانية ضخمة فى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق حال رحيل أحد الأضلاع الثلاثة، سواء محمد صلاح أو روبرت فيرمينو أو السنغالي ساديو ماني، وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الريدز لا يتوقع رحيل أحد الثلاثي الهجومي فى الصيف المقبل، حيث لم يظهر محمد صلاح أو ماني أو فيرمينو أي نية للخروج، إلا أنه حدد العديد من النجوم البدائل.

النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على رأس أهداف ليفربول الهجومية فى الصيف المقبل، بالإضافة إلى الإنجليزي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى كاي هافرتز لاعب بايرن ليفركوزن.

كلوب يدافع عن محمد صلاح

دافع المدرب الألماني كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو": "كان الناس يتحدثون عن صلاح.. إنه لم يكن أنانياً أبداً أو أنانياً أكثر مما ينبغي"، مضيفاً "لقد رأينا أهدافاً يسجلها محمد صلاح وهو يتواجد بين أربعة مدافعين ويسدد الكرة في سقف المرمى، وعندما لا يسجل يقول بعض الأشخاص إنه كان يجب عليه تمرير الكرة في هذه الناحية أو هناك بدلاً من التسديد، وأضاف مدرب ليفربول "الحياة ليست بهذه السهولة، محمد صلاح لم يكن أنانياً على الإطلاق في مواجهة السبت الماضي ضد ساوثهامبتون، عادت له الكرة من أجل أن يسجل وفعل ذلك".

محمد صلاح وبرشلونة

انتشرت تقارير صحافية إسبانية كشفت أن النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عاد مجدداً إلى دائرة اهتمامات فريق برشلونة، حيث يتطلع البارسا لتعزيز هجومه فى الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة إسبانية أن اسم محمد صلاح طرح على طاولة مفاوضات النادي الكتالوني مع عدد من اللاعبين في يناير الماضي، قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، وأنه من غير المستبعد أن يدخل البارسا في مفاوضات معه بالصيف.

صلاح يقترب من صدارة الهدافين

اقترب اللاعب المصري محمد صلاح، من صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن وصل إلى 14 هدفاً في قائمة الهدافين، حيث يبعد عن هداف البطولة جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، بثلاثة أهداف فقط، وأحرز الأخير 17 هدفاً. ويشترك في الصراع المشتعل كل من أغوريو لاعب السيتي وأحرز 16 هدفاً، اضافة إلى لاعب الأرسنال أوباميانغ ولاعب ساوثهامتون داني إنجز ولاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، ومحمد صلاح، ولكل منهم 14 هدفاً.