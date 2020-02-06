عيد ميلاد نيمار يثير الجدل في سان جرمان

المصدر: باريس -أ.ف.ب

قال مدرب باريس سان جرمان الألماني توماس توخل، إنه يأمل في مشاركة نجمه البرازيلي نيمار المصاب بأضلاعه، الأحد خلال مواجهة القمة أمام ليون في المرحلة 24 من الدوري الفرنسي. وجاء ذلك في أعقاب الجدل الكبير الذي أثاره نيمار، بعد أن احتفل بعيد ميلاده مبكراً في أحد الملاهي الليلية في العاصمة باريس، دون مراعاة لانشغال فريقه بخوض مباريات في هذه الفترة، وكذلك لكونه مصاباً.

ورفض نيمار الخلود للراحة في أعقاب الإصابة التي تعرض لها، وجعلته يغيب عن لقاء نانت الأخير أول من أمس.

وعلق توخل بعد فوزه على نانت 2-1 في الدوري على إصابة نيمار «الأمر ليس خطيراً، آمل أن يلعب الأحد، لأنه يمر بفترة رائعة».

ودافع توخل عن جدية إصابة نيمار، وأنه لا يمثل، خصوصاً أنه ظهر بصحة جيدة في حفل عيد الميلاد بعد ذلك، وقال «رأيت خلال المباراة مدى ألمه». وقال سان جرمان أن الفحوص أكدت إصابة نيمار، دون تحديد مدة غيابه.