ليفربول يريد الفوز الـ 20 على التوالي

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

يبحث ليفربول، البطل غير المعلن رسمياً، اليوم عن تحقيق فوزه الـ20 توالياً على أرضه ومعادلة رقم مانشستر سيتي، في المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وفي مرحلة تشهد مباريات نارية عدة، يستقبل ليفربول المتصدر بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي، ساوثمبتون الذي يعيش فترة جيدة فاز فيها خمس مرات في آخر سبع مباريات.

لكن تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب، تعيش على «كوكب» آخر هذا الموسم في الدوري، فقد فازت في 23 مباراة من أصل 24 وتعادلت مرة يتيمة. وبحال فوز «الحمر»، سيبتعدون بفارق 22 مؤقتاً عن سيتي الذي يخوض مواجهة صعبة غداً على أرض توتنهام السادس.

وستكون مواجهة غوارديولا مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، مختلفة عما كانت في 2016 عندما أشرف «المميز» على تشلسي. فمعطيات مواجهة الغد مختلفة، نظراً لتحليق ليفربول في الصدارة أمام سيتي، وفترة التردد التي يعيشها توتنهام هذا الموسم التي شهدت إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

واقترب سيتي من خسارة لقب أحرزه في الموسمين الماضيين، ليركز أكثر على مشوار أوروبي طالما حلمت به إدارة النادي، فيما تنحصر آمال مورينيو في الدوري بالتأهل الى دوري الأبطال، حيث سيواجه في ثمن نهائي النسخة الحالية لايبزيغ الألماني. ورغم تراجع فرص سيتي، وصف غوارديولا لاعبيه بـ«الرائعين»، بعد فوزه اربع مرات في آخر خمس مباريات في الدوري.

في المقابل، يعاني توتنهام السادس منذ إصابة هدافه الدولي هاري كاين، وبدأ يتأقلم مع رحيل لاعب وسطه الدنماركي كريستيان اريكسن الى إنتر الإيطالي. وسيحمل رقم اريكسن الـ23 الهولندي ستيفن بيرغفاين (22 عاماً) القادم من ايندهوفن.

19

نقطة الفارق بين ليفربول متصدر الدوري، مع أقرب مطارديه مانشستر سيتي.