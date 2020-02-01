الإنتر في مهمة وقف نزف النقاط أمام أودينيزي

المصدر: روما ■أ.ف.ب

يعوّل مدرب إنتر ميلان انتونيو كونتي، على الصفقات الثلاث التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية لمنح فريقه دفعة معنوية جديدة، بعد سقوطه في دوامة التعادلات في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويحل إنتر ميلان ضيفاً على أودينيزي غداً، ويتطلع إلى لاعبيه الثلاثة الجدد وهم الإنجليزي اشلي يانغ من مانشستر يونايتد، وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان اريكسن من توتنهام، والنيجيري فيكتور موزيس من تشلسي الإنجليزي ايضاً، لممارسة الضغط على يوفنتوس المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

وسقط إنتر ميلان في فخ التعادل وبنتيجة 1-1 في مبارياته الثلاث الأخيرة ضد اتالانتا وليتشي وكالياري توالياً. وأظهر الفريق أواخر العام الماضي ومطلع الجاري تراجعاً في مستواه، فلم يتمكن من تخطي الدور الأول من دوري ابطال أوروبا، حيث سيكمل المشوار في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). وأسهم الثلاثي في قيادة فريقهم الى بلوغ نصف نهائي كأس إيطاليا بفوزه على فيورنتينا منتصف الأسبوع.