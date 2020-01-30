نقل مباريات إلى خارج الصين بسبب فيروس كورونا

المصدر: كوالالمبور - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري فبراير ومارس المقبلين، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، سيتم نقلها إلى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار، بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة «كإجراء احترازي، لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والأندية المشاركة».

وأدى الفيروس حتى الساعة إلى وفاة أكثر من 130 شخصاً في الصين، وإصابة ما يقارب 6000 في الصين، وقد ظهر في 15 دولة حول العالم.

هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والأحداث الرياضية، التي كان مقرر إقامتها في الصين، أو نقلها إلى خارج البلاد نتيجة الوباء.

وسيؤثر قرار الاتحاد في أربعة اندية صينية، ومثلها من كوريا الجنوبية. ففي المجموعة الخامسة كان من المفترض أن يحل إف سي سيول الكوري الجنوبي ضيفاً على بيجينغ إف سي في 11 فبراير، ولكن المباراة ستقام في سيؤول في اليوم ذاته.

أما في المجموعة الرابعة، سيلتقي أولسان هيونداي على أرضه مع شنغهاي شنوا بدلاً من مدينة شنغهاي في 18 من الشهر المقبل، أما في السابعة، سيلتقي سوون سامسونغ بلو وينغز وغوانغجو إيفرغراندي في 12 من فبراير في سوون جنوب سيؤول بدلاً من غوانغجو.