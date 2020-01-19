الاتحاد الآسيوي يلزم الأندية الإيرانية باللعب في «أرض محايدة»

المصدر: كوالالمبور - أ.ف.ب

ألزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأندية الإيرانية بخوض مبارياتها المقررة على ملاعبها، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، على أرض محايدة. وجاء ذلك بحسب ما كشفه رسمياً الاتحاد الإيراني في بيان صحافي، أمس.

وأكد الاتحاد الإيراني أن اجتماعاً استثنائياً تم على الفور لمعالجة الموقف، وستتم استشارة مديري الأندية الأربعة التي تمثل إيران في البطولة، في إشارة إلى فرق برسيبوليس وسيباهان (يشاركان مباشرة في دور المجموعات)، واستقلال طهران وشهر خودرو (يشاركان اعتباراً من الدور التمهيدي الثاني).

وأفاد الاتحاد بأنه «سيتم الإعلان عن الموقف النهائي للأندية الإيرانية والاتحاد في الأيام التالية»، من دون أن يوضح السبب الذي يقف خلف قرار حظر إقامة مباريات دوري الأبطال في الأراضي الإيرانية. ولم يوضح الاتحاد الإيراني، في بيانه، أسباب هذه الخطوة، لكن القرار جاء إثر التوتر الذي شهدته المنطقة، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في العراق، إلى جانب قيام القوات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية في العراق، والأهم بسبب ما حصل من استهداف صاروخ إيراني لطائرة أوكرانية ومقتل كل ركابها الـ176، باعتراف رسمي إيراني، الأمر الذي زاد من مخاوف الاتحاد القاري على أمن الفرق، التي كانت ستزور إيران خلال الفترة المقبلة، لخوض مباريات في البطولة الآسيوية الأهم، دوري الأبطال. وشدد متحدث باسم الاتحاد الإيراني، في تصريح صحافي، على أن إيران مستعدة تماماً لاستضافة الفرق الأجنبية، لكن الاتحاد الآسيوي يهمه بالدرجة الأولى أمن الفرق المشاركة في المسابقة.

إيران لديها أربعة فرق ستشارك في دوري أبطال آسيا.